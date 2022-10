Deputado João Luiz participa de campanha que enfrenta violência contra crianças e adolescentes na internet

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) participou na terça-feira (11) do lançamento da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil na Internet, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constatino Nery, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul.

“É um evento de suma importância para nossas crianças e adolescentes. Isso demonstra que o Governo Federal está comprometido com políticas públicas voltadas a este tipo de enfrentamento”, disse o deputado João Luiz.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto, destaca que a campanha vem para alertar dos sérios perigos que os pequenos estão expostos nas redes mundiais de computadores. “Os pais precisam saber como proteger os filhos dos inúmeros perigos existentes na internet. O exemplo é essencial no processo de ensino e de aprendizagem para mostrar o que acessar, o que é seguro ver na rede e até mesmo o tempo de uso”, orientou a ministra.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, que também participou do lançamento da campanha, reconheceu os trabalhos dos servidores da assistência social neste tipo de situação. “Quem está nessa causa de acolhimento da criança e adolescente é porque acredita nessa campanha”, frisou o governador Wilson Lima.

Para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, participar do lançamento dessa campanha de combate a violência sexual infantial em Manaus é um motivo de felicidade e satisfação. “De 2019 a 2021, o número de mortes de agressão a crianças e adolescentes no Brasil diminuiu. Este é o compromisso do Governo Bolsonaro de proteger e cuidar das nossas crianças”, concluiu.

A campanha também contou com a presença da senadora eleita Damares Alves (Republicanos), secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Emerson de Lima, vereadores de Manaus, Márcio Tavares (Republicanos), João Carlos (Republicanos) e dentre outras autoridades.

FOTOS: MAURO SMITH