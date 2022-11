Deputado João Luiz envia anteprojeto de Lei ao Governo do Estado indicando a implantação do cultivo do café clonal no Amazonas

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) enviou o requerimento Nº 3049/2022 indicando ao Governo do Amazonas o anteprojeto de Lei, que dispõe sobre a implantação do cultivo do café clonal no Estado.

“A cafeicultura tem garantido empregos, tributos e contribuindo para a receita cambial brasileira. A propositura visa implantar o café clonal no Amazonas ofertando o financiamento aos produtores com uma redução de no mínimo 70% do financiamento caso paguem em dia todas as parcelas”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar destaca que a tradição do café está sendo resgatada no Estado do Amazonas, como uma alternativa sustentável e como fonte de renda para famílias, que atuam também com cultura de subsistência, como a mandioca e a banana.

“O café clonal trata-se de uma técnica desenvolvida pela Embrapa de Rondônia. A técnica consiste na reprodução da planta de café conservando todas as características produtivas, como resistência ou tolerância ao ataque de pragas e doenças, o que facilita a formação de lavouras homogêneas de alta produtividade”, informou João Luiz.

O republicano pontuou que a Embrapa está sendo pioneira na disseminação de tecnologias para a produção de café clonal na região. Segundo ele, dentre essas tecnologias, novas cultivares clonais mais produtivas, estão substituindo lavouras implantadas por meio de sementes. Além disso, técnicas modernas de manejo da lavoura contribuem para o aumento da produção de café no estado e a produtividade pode ser até três vezes maior, sem a necessidade de abertura de novas áreas.

FOTOS: MAURO SMITH