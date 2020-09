Supermercado Hiper kosto adota medidas de prevenção ao coronavírus

Desde a última quinta-feira (19), o Supermercado Hiper Kosto que possui duas unidades em Letícia, vem tomando medidas para auxiliar nos cuidados com seus colaboradores, parceiros e clientes. O supermercado tranquiliza a população sobre o fato de não fazer parte da lista de empreendimentos que devem fechar com o novo decreto assinado pelo presidente da Colômbia Ivan Duque, de isolamento social obrigatório por 19 dias. Porém, informa aos seus clientes que a partir do dia 25/03/20, estará funcionando somente o novo Hiper Kosto localizado na Avenida Vasquez Cobo, com horário de funcionamento de 7:00am as 3:00pm em jornada contínua de segunda a sábado.

A limpeza está redobrada com instalação de um lavatório na entrada, uso de máscaras pelos funcionários, disposição de álcool em gel e sinalização de distância entre pessoas são algumas das ações adotadas pelo Hiper Kosto para evitar a disseminação do coronavírus.



Para garantir um ato de compra responsável e seguro, seguindo as recomendações da OMS, o supermercado está pedindo para que os clientes obedeçam as seguintes normas preventivas:

Não realizar compras em grupo (só uma pessoa por família);

Manter a distância de segurança recomendada de um metro entre as pessoas;

Evitar levar idosos, crianças e pessoas que estão no grupo de risco;

Levar no máximo 10 unidades de cada produto;

Levar papel ou toalha descartável no caso de tossir ou espirrar e jogar imediatamente no lixo ao terminar.









“A saúde e a vida de nossos clientes e de nossos colaboradores são muito importantes para nós. Por isso, devido à situação de saúde pública que se apresenta, informamos que apoiamos todas as recomendações, medidas e políticas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Se todos fazerem sua parte, logo essa crise irá passar” disse o gerente geral do supermercado.

Para maiores informações siga:

Facebook: Hiper Kosto SAS

Instagram: @hiperkosto