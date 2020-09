Equipe da Prefeitura realiza ação de combate ao Covid-19 no Umariaçú II.

Mesmo com a redução considerável no número de casos do Covid-19 em Tabatinga e a saída do pico de contágio, equipes da Prefeitura de Tabatinga continuam realizando o monitoramento através das visitas domiciliares. Na manhã desta sexta-feira, 11/09/20 aconteceu uma ação na comunidade do Umariaçu II com orientação e prevenção ao Covid-19 com entrega de máscaras de proteção, já que seu uso continua sendo obrigatório de acordo com o último decreto.

“Não podemos baixar a guarda, pois o vírus continua entre nós. Manter o uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão e evitar aglomerações, ainda é a melhor forma de prevenção” falou um dos servidores.

Por: Portal Tabatinga