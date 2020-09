Governo lança edital com 200 vagas para curso de guias de turismo

O Governo do Estado, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), lançou edital com 200 vagas para o curso técnico em Guia de Turismo Regional na modalidade de ensino a distância (EaD).

A partir de 31/08 até 04/09, os interessados podem solicitar isenção da taxa de inscrição no valor de R$ 30. O edital estabelece do 22 de setembro a 1° de outubro como o período de inscrição. Das 200 vagas, 80 são para Manaus. Novo Airão, Parintins e Tabatinga, ofertarão 40 vagas cada um.

A isenção poderá ser solicitada por meio de requerimento de isenção disponibilizado no site www.concursoscopec.com.br das 8h do dia 31 de agosto até às 16h do dia 4 de setembro.

A inscrição será exclusivamente via internet por meio do site da Copec e poderá ser solicitada de 0h de 22 de setembro de 2020 até as 16h do dia 1° de outubro de 2020, observado o horário oficial de Manaus.

As provas serão aplicadas no dia 6 de dezembro, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 20 de Inglês Básico.

O edital atende uma demanda apresentada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) ao Cetam a partir de uma solicitação da Associação Brasileira de Viagens (Abav) e do Sindicato dos Guias do Estados do Amazonas (Sindegtur).

Para ler o edital completo, clique aqui.

Ascom Amazonastur:

+55 92 2101-8176

[email protected]

Fonte: amazonastur.am.gov.br