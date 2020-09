Foi reativado ontem (08) em Letícia-Co, os voos comerciais do aeroporto internacional Alfredo Vázquez Cobo

Sendo a única via de acesso ao resto do país, Leticia está entre as cidades da Colômbia autorizadas a realizarem voos comerciais já que possui menor curva e passou do pico de contágio.

O Amazonas colombiano, que ficou mais 05 meses com o aeroporto fechado para voos comerciais, espera brevemente com essa nova normalidade, voltar a receber turistas que movimentam grande parte da economia local.

Foto1: Andrés Puentes Cortés

Foto2: Elizabeth Prieto