Assistentes sociais alertam para importância de portar documentos e cartão do SUS

Andar em posse de todos os documentos parece um princípio básico que todo o cidadão deveria seguir, entretanto, há quem não siga essa regra à risca. Além da importância de sempre levar alguma identificação consigo, um item que também não pode faltar na carteira de cada pessoa é o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O documento vai conter informações importantes sobre o paciente, incluindo histórico de alergias, doenças crônicas, além de endereço e contato para emergência. “No documento do SUS vai conter se o paciente é diabético, hipertenso se tem alergia a alguma medicação, pode haver o risco de se administrar alguma medicação errada”, afirmou assistente social Fabiana Maciel.

Quando uma pessoa é socorrida e chega em uma unidade hospitalar sem nenhum tipo de identificação, as equipes de serviço social realizam investigação para descobrir a identidade do paciente, mas nem sempre têm êxito na busca. A assistente social alerta para a importância de estar com os documentos.

“Ao sair das nossas casas não estamos livres de sofrer um acidente ou ter um mal súbito. Então chegando a uma unidade de saúde a falta de identificação retarda o atendimento qualificado desse paciente”, afirmou. Fabiana Maciel também citou casos em que um paciente chegou sem identificação na unidade de saúde e veio a óbito. “O corpo do paciente ficou no IML e somente após três dias a família foi procurar”, disse.

Caso o cartão do Sus não esteja atualizado, basta procurar qualquer unidade básica de saúde a fim de atualizar as informações. Documento de RG podem ser emitidos pelos PACs de Manaus presencialmente. Por dia, são distribuídas 40 fichas para 1ª via e 40 para a 2ª via. Os atendimentos nos PACs iniciam às 9h e a distribuição de senhas é feita entre as 8h e 8h30.

Fonte: D24am