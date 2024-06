Você conhece já sorveteria Arcoiris Amazonas?

A sorveteria Arcoiris é uma excelente opção para você degustar de deliciosos granizados, sorvetes, pipocas, sundae, salada de frutas, milk shake, cholado, doce típico da Colômbia que leva: frutas, sorvete, chantilly e calda de fruta, uma deliciosa mistura que você vai amar, entre outros.

Há 9 anos na cidade de Leticia, a sorveteria Arcoiris, tem encantado moradores da tríplice fronteira com seus produtos únicos e de excelente qualidade.

Venha conhecer esse lindo espaço, ideal para reunir os amigos no fim de tarde para saborear o melhor granizado, com os sabores que encantam os clientes de todas as idades.

A sorveteria Arcoirirs te espera na Carrera 11#8-66 local 4, próximo ao supermercado Ruco.