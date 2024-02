Unidos pela educação de Letícia, a loja Totto Amazonas doa 40 mochilas para crianças no retorno escolar

A prefeitura de Letícia iniciou uma campanha intitulada Donaton de utiles escolares, onde empresários e a população local, podem contribuir com qualquer material escolar. A campanha tem como objetivo, arrecadar o máximo de materiais para serem doados as crianças de algumas comunidades.

A tradicional loja Totto Amazonas, fez a sua parte e colaborou com 40 mochilas, um lindo gesto de solidariedade e incentivo a educação de crianças e jovens do departamento do Amazonas colombiano.

Parabéns a todos que de alguma forma estão contribuindo em prol da educação das crianças e jovens de Letícia, que sem dúvida, motiva e faz muita toda diferença na vida dos estudantes .

Por: Silvana Castelo Branco