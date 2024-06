Torcedores do Garantido começam a formar fila da galera encarnada para o Festival de Parintins

A ansiedade já toma conta dos torcedores do Boi Garantido para a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins. Ainda faltam três dias para as noites de espetáculos no Bumbódromo, mas grupos de amigos se revezam do lado de fora da arena e formam a fila da galera encarnada.

A estudante Letícia Gomes contou ao g1 que o planejamento para conseguir um bom lugar na arquibancada começou meses antes. Elas e os amigos se organizaram para fazer um revezamento no espaço demarcado até entrarem na arena.

Um outro grupo de amigos improvisou uma tenda para tentar driblar o calor e garantir um bom lugar dentro do Bumbódromo.

“Estamos revezando desde domingo, a gente queria ser os primeiros, mas não conseguimos. O mais importante vai ser entrar na arena e ter uma boa visão do nosso Boi Garantido. A maioria aqui estuda ou faz faculdade e a gente dá o nosso jeito”, contou o estudante Igor Cardoso.

Neste ano, Parintins espera receber cerca de 120 mil turistas para o 57º Festival Folclórico, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho e que devem gerar uma média de R$ 150 milhões de receita para o estado, segundo dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Fonte: G1 Amazonas