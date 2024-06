TBT Portal Tabatinga: melhores momentos do aniversário de SPO

E o TBT do Portal dessa semana, é da festa de aniversário 142 do município de São Paulo de Olivença, comemorado dia 31 de maio.

O evento contou com o tradicional concurso de beleza Miss paulivense, realizado sempre um dia antes do aniversário do município.

Esse ano estiveram no certame, cinco belas candidatas que mostraram todo charme, beleza e o talento da mulher paulivense.

A soberana da noite foi a jovem, Gabrieelly Moreira da Silva, a nova miss paulivense 2024, o segundo lugar foi conquistado por Lara Vitoria Aparício Ramos e o terceiro lugar, Linzimaria Dias Araújo.

Já no dia do aniversário, dia 31 de maio, a festa contou com uma grande programação musical, que iniciou com o cantor Uendel Pinheiro, em seguida a atração nacional Manu Batidao, finalizando com cantor Pepe Moreno que cantou seus maiores sucessos até as 7 da manhã.

Milhares de pessoas compareceram no estádio Doutor Ariovaldo Coelho nas duas noites de festa, mais um ano que o evento foi realizado com sucesso.

Parabéns a Miss paulivense 2024, Gabrieely, desejamos a você um lindo reinado e parabéns São Paulo de Olivença, desejamos prosperidade e saúde a toda população dessa cidade maravilhosa.

Acompanhe os melhores momentos da Miss Paulivense Gabrieely e dos artistas que comandaram a festa!

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga