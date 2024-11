Simone Mendes revela detalhes do novo DVD e a emoção de gravar em Manaus: ‘Será uma noite inesquecível’

Simone Mendes está prestes a lançar seu novo DVD, um projeto que marca uma nova fase em sua carreira solo. Em entrevista ao g1, a cantora falou sobre o significado do projeto, a escolha das músicas e a relação especial que tem com o público de Manaus, onde a gravação será realizada neste sábado (16), na Arena da Amazônia.

Para a cantora, este projeto é a continuidade do seu trabalho, mas com um repertório mais maduro e cheio de emoções.

Simone também falou sobre a conexão que tem com Manaus, destacando o carinho e a energia do público da cidade.

“A recepção do público aqui sempre foi incrível. Sempre me senti extremamente acolhida em Manaus e, agora, com a gravação do meu novo DVD, quero poder retribuir um pouco desse amor com uma noite muito inesquecível.”