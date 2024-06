Seleção treina nesta quinta-feira em Orlando e embarca para o Texas

A Seleção Brasileira viaja na tarde desta quinta-feira (6) para College Station, no Texas, local do amistoso contra o México. No sábado (8), as duas seleções vão se enfrentar no primeiro confronto da fase de preparação da equipe comandada por Dorival Júnior para a disputa da Copa América.

A chegada da delegação a College Station está prevista para a noite. A cidade é a casa de um dos mais tradicionais times de futebol americano universitário do país. O amistoso contra os mexicanos será no Kyle Field, estádio construído em 1905. Há dez anos, a arena foi reformada e atualmente tem capacidade para 102.733 pessoas.

A cidade regista altas temperaturas nos últimos dias. Segundo o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, o Texas vai registrar temperaturas acima dos 40º C nos próximos dias.

Fonte: D24am.