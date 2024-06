Seca antecipada modifica cenário no porto de Tabatinga

Essa é a frente da cidade de Tabatinga nesta quinta-feira (20), no lugar de água, muita lama perto da escadaria do porto.

O Rio Solimões já secou mais de 2,68m neste mês de junho. A estiagem antecipada tem deixado as autoridades locais em alerta e ao que tudo indica, a vazante atual poderá superar a de 2023, que foi considerada histórica.

A Prefeitura de Tabatinga está em alerta máximo e através da Defesa Civil e já vem trabalhando desde janeiro perfurando poços artesianos nas comunidades.

O plano de ação emergencial inclui ainda a instalação de caixas d’água e encanamento para armazenamento de água nas comunidades.

“Temos buscado soluções conjuntas com outras esferas do Poder Público para que não haja um desabastecimento da cidade, uma vez que a navegação pode ficar comprometida, dificultando o transporte de alimentos, combustíveis e outros produtos essenciais” falou o secretário Donizete Cruz.

A dragagem do rio é necessária e urgente, haja vista os prejuízos econômicos e sociais, de insegurança alimentar para toda a população tabatinguense e dos demais municípios do Alto Solimões.

O Governo Federal assinou, na noite desta quarta-feira (19), em Brasília, a publicação de editais para contratação das dragagens de trechos dos rios Amazonas e Solimões.

Durante a assinatura do edital, na qual o governador participou de forma on-line, Wilson Lima anunciou que no mês de julho o Governo do Amazonas irá decretar Estado de Emergência em três calhas: Solimões, Juruá e Purus.

Por: JAM/G1 Amazonas

Imagens: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga