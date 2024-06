São João de Campina Grande (PB) deve receber 3 milhões de pessoas

As festas juninas no Nordeste chegam ao ponto mais alto no domingo (23/06). Em Campina Grande, na Paraíba, onde acontece o tradicional “Maior São João do Mundo” há 41 anos, a expectativa é de cidade lotada.

Afinal, a comemoração neste ano dura 33 dias. Começou em 29 de maio e vai até 30 de junho. O principal local da festa foi ampliado. É pelo Parque do Povo, ou simplesmente PP, por onde deve passar um público esperado de mais de três milhões de pessoas. Os hotéis da cidade devem ter ocupação máxima durante as comemorações.

Opções sobre o que ver e o que fazer não faltam. Tem uma enorme praça de alimentação, com bares e restaurantes e o melhor da culinária regional. Nesse espaço também existem as palhoças ou ilhas, com apresentações musicais de forró pé de serra. No centro do Parque do Povo, um monumento chamado de “pirâmide” abriga apresentações culturais praticamente todos os dias, como as quadrilhas juninas.

Na área de shows, o palco principal fica num local plano e aberto, todo decorado com bandeirinhas. Por lá devem passar nesses próximos dias Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho, Banda Magníficos, entre outros artistas e bandas.

Fonte: Radio Agência