Retomada da pavimentação na Rua Santos Dumont trará melhorias de acesso para os moradores

A Equipe da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, continua avançando com os serviços de pavimentação em concreto armado na Rua Santos Dumont no Bairro Dom Pedro I.

De acordo com o engenheiro da RED, Thiago Lima, os trabalhos de pavimentação estão sendo realizados também na rua 13 de Maio, Bairro do Brilhante, Rua Almirante Tamandaré e trecho 2 da Rua Marechal Rondon (compreendido entre a Rua 13 de Maio e Rua Duarte Coelho).

“É importante ressaltar que a pavimentação de ruas é uma demanda essencial para a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores. A retomada desses trabalhos é uma excelente notícia para a população de Tabatinga” falou Plínio Cruz, em uma de suas visitas as obras que estão sendo realizadas.

A equipe da RED Engenharia informou que já foram construídos mais de 60 km de pavimentação realizados pela Prefeitura Municipal de Tabatinga e que essa retomada de pavimentação das ruas trará melhoria na mobilidade urbana, o acesso facilitado aos serviços públicos e privados, além de proporcionar mais segurança aos condutores da cidade.

Fonte: Secom PMT