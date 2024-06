Receita libera consulta ao segundo lote de restituição do IR 2024

A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 está disponível para mais de 5,7 milhões de contribuintes. No total, são R$ 8,5 bilhões. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

O dinheiro vai estar depositado no dia 28 de junho, próxima sexta-feira, na conta indicada na declaração, de forma direta ou por Pix.

Além dos grupos prioritários como os idosos; pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave; aqueles que têm como maior fonte de renda o magistério e, contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix, a Receita Federal informa que foram priorizados ainda mais de 252.700 contribuintes, em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no gov.br/receitafederal.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil

Fonte: Radio Agência