Provas do Concurso Nacional Unificado serão aplicadas em 18 de agosto

18 de agosto. Esta é a nova data para as provas do Concurso Nacional Unificado. É o Enem dos Concursos, que vai ter mais de 2,1 milhões de candidatos concorrendo a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

As provas deveriam ter sido aplicadas no dia 5 de maio, mas foram adiadas por conta da situação no Rio Grande do Sul.

No dia 7 de agosto será divulgado o local de prova. O candidato tem de acessar na página do concurso, a mesma em que fez a inscrição, acessar com a conta Gov.BR para saber se esse local foi mantido ou se mudou. A ideia é manter os locais definidos anteriormente.

Esta semana começam as conversas com relação ao caso do Rio Grande do Sul, ver onde será possível a aplicação do exame e também formas de garantir o acesso a todos que se inscreveram. No estado, foram 86 mil inscritos.

O Ministério da Gestão garante que todas as provas estão em local seguro. São mais de 18,7 mil malotes que foram recolhidos e checados pela segurança, que é formada por órgãos como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Força Nacional e a Abin. Não foram encontradas violações.

Fonte: Radio Agência