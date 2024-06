Prefeitura de Tabatinga auxilia comunidade para o enfrentamento da estiagem que promete ser severa

Diante da vazante antecipada do rio Solimões, a Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, realizou a entrega de 1.200mts de tubos e uma caixa de água de cinco mil litros, para a comunidade indígena Terra da Paz, que está localizada dentro do Igarapé do Takana.

É importante ressaltar que na comunidade já existe um poço comunitário, e que com esses recursos, terão mais subsídios para mitigar o impacto da seca que se aproxima ainda mais cedo esse ano.

O Amazonas se prepara para enfrentar o que, segundo especialistas, promete ser a pior seca da história. A expectativa é que a vazante dos rios este ano supere a marca histórica de 2023.

#Tabatinga #Seca #Amazonia #ComunidadesIndigenas