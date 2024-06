Prefeitura de Atalaia do Norte inaugura três escolas no Vale do Javari

A Terra Indígena Vale do Javari localizada em Atalaia do Norte, ganhou nesse fim de semana três escolas municipais nas aldeias Trinta e Um – escola Mean Mayuruna, Maniwá – escola Manquid Mayuruna, e Soles – escola Tëka Mayuruna, todas localizadas na calha do rio Jaquirana. As obras são uma ação da Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As unidades de ensino seguem o rigoroso padrão determinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e fazem parte do plano da gestão municipal de levar estruturas de qualidade a aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas de Atalaia do Norte. A escola Mean Mayuruna, na aldeia Trinta e Um, construída em alvenaria, dispõe de quatro salas de aula, refeitório, cozinha equipada, sala do diretor, secretaria informatizada e internet Starlink.

Já as escolas Manquid Mayuruna em Maniwá, e Tëka Mayuruna em Soles, de menor porte, são construídas em madeira e possuem toda a estrutura necessária para atender os alunos, como água encanada, refeitório, sala de aula equipada e, também, internet banda larga.

“A escolas são um sonho realizado para os nossos irmãos indígenas que sempre sonharam com um ambiente educacional digno. Me sinto imensamente orgulhoso em fazer parte deste momento histórico para o Vale do Javari. Posso afirmar, isso é apenas o começo! “enfatizou Denis Paiva, prefeito de Atalaia do Norte.

Nas próximas semanas, seguindo um cronograma de entregas, a Prefeitura de Atalaia do Norte deve inaugurar mais três escolas, agora nas comunidades ribeirinhas São João, Santa Cruz e Cachoeira.

Por: Matheus Ravel Tenazor –