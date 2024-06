Saul Nunes Bemerguy aparece em 3 lugar como Prefeito melhor avaliado no Amazonas

Dos dez prefeitos avaliados, oito tiveram seu desempenho aprovado pela maioria dos eleitores.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Insider Comunicação e Marketing, com sede em Manaus, no período entre março e junho de 2024.

O prefeito de Tabatinga aparece na terceira colocação como um das melhores administrações do Amazonas, um reconhecimento que ressalta a gestão eficaz em Tabatinga.

Esse destaque também se deve a diversas melhorias e avanços realizados em sua administração, que têm sido bem recebidos pela população local e observadores externos.

Apesar dos desafios enfrentados, como qualquer gestor público, a posição de Bemerguy no ranking é uma prova de sua capacidade de liderar e de promover mudanças significativas, em prol da população Tabatinguense.

Segundo o instituto, Mário Abrahim (Podemos) prefeito de Itacoariara, era o prefeito melhor avaliado da lista de 1o municípios, com aprovação de 68%. Em seguida vem Bi Garcia (PSD) prefeito de Parintins com 67,3%, Saul Bemerguy (MDB) prefeito de Tabatinga com 66,3%, Renato Afonso (PSD) prefeito de Pauini com 65,2%, Raylan Barroso (sem partido) prefeito de Eirunepé com 63,4%, Nicson Marreira (União Brasil), prefeito de Tefé com 65,2%, Lucenildo Macedo (União Brasil) prefeito de Alvarães com 55,8%, Gibe Martins (Podemos) prefeito de São Paulo de Olivença com 52,7%, Marina Pandolfo (PSD) prefeita de Nhamundá com 43,5%, e Vanilson Monteiro (União Brasil, prefeito de Japurá com 28,6%

Fonte: Boletim Amazônico