Petrobras Cultural prevê R$ 250 milhões para projetos em todo país

A Petrobras vai investir R$ 250 milhões em projetos culturais de todas as regiões do país. Foi lançado sexta-feira (23) o novo edital Seleção Petrobras Cultural. Segundo a estatal, é o maior investimento da sua história na cultura brasileira.

O edital é destinado a projetos que promovam a diversidade e a inclusão, além do fomento à economia criativa.

Na cerimônia de lançamento do edital, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, o presidente Lula, afirmou que esse investimento é uma contrapartida que uma empresa do tamanho da Petrobras deve dar ao povo brasileiro.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou que o edital contempla todas as regiões, alinhado à política de difusão da cultura em todo o país.

A Seleção Petrobras vai atribuir pontuação adicional a projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que historicamente recebem menos investimentos. Projetos que contemplem ações em pelo menos três regiões brasileiras também recebem adição de pontos. Cada estado do país deverá ser local de realização de, no mínimo, dois projetos.

O edital também promove maior participação de integrantes de grupos com pouca representação. 25% das vagas são para projetos propostos, liderados, ou que apresentem como tema principal: mulheres, negros, indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, população nômade e ciganos.

As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 8 de abril no site da Petrobras.

Fonte: Radio Agencia