Pagamento do Abono Salarial para 31 mil trabalhadores começa hoje (18)

Começa nesta segunda-feira (18) o pagamento do Abono Salarial para mais de 31 mil trabalhadores e trabalhadoras que têm direito ao benefício. Ao todo, serão mais de R$ 27 milhões que o Ministério do Trabalho e Emprego vai repassar para os beneficiários, com saque permitido até 27 de dezembro deste ano.

Devem retirar o dinheiro todas as pessoas que têm direito, mas ainda não sacaram o benefício. O Abono Salarial é destinado a quem está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos; quem recebeu remuneração média de até dois salários-mínimos durante o ano-base de 2022; e quem exerceu atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias seguidos ou não, também em 2022.

Do total de pessoas que têm direito ao saque do abono, mais de 26 mil são de empresas privadas, que têm direito ao PIS, e o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta na Caixa pode procurar uma agência ou casa lotérica. Já o Pasep é direito de mais de cinco mil funcionários públicos, que vão receber por meio do Banco do Brasil. Nesse caso, os não correntistas podem receber via Pix ou fazer um saque presencial nas agências do banco.

De acordo com o Ministério do Trabalho, os valores do abono a ser pago para cada trabalhador variam entre R$ 118 e pouco mais de R$ 1.400, dependendo do tempo de trabalho no ano-base de 2022. Mais informações sobre o Abono Salarial podem ser consultadas pelo telefone 158.

