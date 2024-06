Onde eu estiver, lá estará o meu Amazonas’, diz Isabelle Nogueira ao receber a medalha Ruy Araújo

A cunhã-poranga do Boi Garantido foi homenageada com a maior comenda da casa legislativa, no início da tarde desta segunda-feira (3).

O evento contou com a participação dos bumbás das nações azulada e encarnada, que fizeram uma pequena apresentação para o público presente.

A Medalha Ruy Araújo foi instituída para condecorar personalidades que desempenharam papéis de destaque por seus feitos e atuação profissional, em favor da sociedade amazonense, seja na área política, empresarial ou cultural.

A sessão em homenagem à manauara, que agora também é ex-bbb, foi presidida pelo deputado estuadual, Roberto Cidade (UB). Além do deputado, também estiveram presentes o titular da Secretaria de Economia Criativa, Marco Apolo Muniz, o diretor de cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) Wallace Almeida, e a deputada Alessandra Câmpelo (Podemos).

A sessão foi aberta com a exibição de um vídeo que relembrou momentos marcantes da vida de Isabelle, desde o início da trajetória dela como dançarina de boi-bumbá até a participação no reality Big Brother Brasil 2024. A amazonense assistiu a homenagem e ficou emocionada.

A entrega da medalha teve como trilha sonora a toada ‘Dança das Cores’, interpretada pela cantora amazonense Lucilene Castro.

Fonte; G1 Amazonas