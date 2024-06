O fenômeno do Forró e Pé de Serra está de volta

A Scandalos já está em ritmo junino e para comemorar o mês mais animado do ano, vem aí Xandinho Balanço da Sanfona, um super show do autêntico forró e pé de serra, que promete contagiar todo mundo.

O evento será realizado no Sábado dia 06 de julho na Scandalos e você já está convidado, para curtir essa noite especial, com as melhores do forró pé-de-serra que exaltar a rica musicalidade nordestina.

Garanta já o seu ingresso antecipado por: R$ 30,00

Área Vip: R$ 50,00

Mesa PL para 7 Pessoas: R$ 400,00

Mesa Barril para 4 Pessoas: R$ 250,00

Não fique de fora dessa grande festa que com certeza, vai ser um sucesso. Realização: @scandalosgastrodance