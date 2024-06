Centro Cultural ganhará construção dos camarotes da Nação Vermelha e Branca

O Deputado Federal Átila Lins destinou recursos da ordem de 1 milhão de reais para a construção de camarotes da Onça Pintada no Centro Cultura (Onçódromo) de Tabatinga.

O recurso foi solicitado pelo Prefeito Saul Bemerguy e Vice-Prefeito Plínio Cruz e faz parte do projeto de revitalização do Centro Cultural, onde anualmente acontece o Festival Internacional de Tribos do Alto-Solimões, o FESTISOL que neste ano de 2024 entrará em sua 10ª edição.

O povo de Tabatinga agradece o Deputado Federal Átila Lins por mais essa iniciativa, se estabelecendo como o Deputado que mais ajuda o município de Tabatinga e demais municípios do Alto Solimões, com recursos para infraestrutura, esporte, cultura e lazer.