Neymar deveria ter ganhado 5 Bolas de Ouro”, diz campeão da Copa do Mundo

Gianluigi Buffon, campeão da Copa do Mundo com a Itália em 2006, mostrou ser um fã de Neymar. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o goleiro disse que o atacante brasileiro foi o melhor jogador que já enfrentou.

Neymar e Buffon chegaram a jogar juntos no Paris Saint-Germain em 2018 e 2019.

O italiano falou ainda sobre ter recusado uma oferta do Barcelona.

“Recebi uma oferta do Barcelona como segundo goleiro, gostei da ideia de jogar com o Messi depois do CR7. Um dia, porém, eu estava dirigindo, e no rádio tocaram uma música do Jovanotti da qual eu gostava muito e fazia dez anos que não ouvia: ‘Bella’. Olho para cima e vejo a placa do Parma na rodovia. E foi assim que encerrei minha carreira, onde tudo começou”, contou.

O possível retorno de Neymar ao Santos foi o assunto desse domingo (17). A notícia que o brasileiro estaria se preparando para voltar ficou forte no noticiário esportivo, mas negado pelo agente do atleta que está no Mundo árabe.

Fonte: CNN BRASIL