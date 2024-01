Nem a mãe de Isabelle, cunhã do Garantido, sabia que ela estava concorrendo a uma vaga no BBB

Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Bumbá Garantido e rainha do Peladão 2018 pode ser a mais nova representante do Amazonas no reality show “Big Brother Brasil 2024”. No último domingo (7), Isabelle surpreendeu vários amazonenses ao ser anunciada com uma das seis concorrentes que disputam uma vaga para entrar na casa.

E não foram apenas os amazonenses e amantes de boi-bumbá que se surpreenderam com a notícia. A mãe de Isabelle, Jacqueline Nogueira, também soube da participação da filha ao assistir a chamada do BBB 24 na televisão.

Em um vídeo divulgados nas redes sociais da cunhã-poranga do boi-bumbá encarnado, Jaqueline conta que ainda surpresa com toda a repercussão e agradece todo o carinho e apoio que sua filha está recebendo.

“Vocês conhecem esse cantinho dela. Onde ela vinha toda manhã dançar. Hoje quem está vindo aqui é a mãe da candidata, assustada e eufórica […]. Sexta-feira eu falei com a Belle, ela me disse que ia viajar para fazer um show. Quando ela chegou, ela me disse que estava bem. E depois do nada a vejo no Fantástico, dizendo que era do Amazonas e que tinha muito orgulho. Gente, eu só tenho a agradecer as pessoas que vão votar e que estão votando nela. Ela é uma menina guerreira que está tentando realizar mais um sonho”, declarou a mãe de Isabelle emocionada.

O Big Brother Brasil não seria a primeira vez que Isabelle participa de uma competição. A cunhã-poranga já conquistou alguns títulos como o Miss Manaus em 2013, o Miss Amazonas Globo, em 2016, e também já foi Rainha do Peladão em 2018 – competição promovida pelo jornal A Crítica.

Fonte: Jornal A Crítica