Naomy Fontineli é nomeada Coordenadora da Alinaça Nacional no Amazonas e Tríplice Fronteira em evento realizado em Brasília

Nesta segunda feira (29) aconteceu em Brasília, um encontro promovido pelo Congresso Nacional em homenagem aos 20 anos da visibilidade Trans e apresentação do Relatório de Violência Contra Pessoas Trans, da Antra. O evento aconteceu no Subsolo Auditório Bloco A da Esplanada dos Ministérios e contou com a participação de associações de todo o Brasil e representantes do Ministério dos Direitos Humanos.

O Portal Tabatinga conversou com a tabatinguense Naomy Fontinelli, que esteve presente no evento a convite da Aliança Nacional da qual é ativista.

Naomy explica que o evento contou com oficinas e vários encontros com representantes de entidades e de associações durante 4 dias, e que lideranças da Aliança Nacional aproveitaram a ocasião para nomeá-la oficialmente como Coordenadora do seguimento Transgenero, Bissexuais, Travestis e Inter sexo do Estado do Amazonas e tríplice fronteira.

Fontinelli destaca também a importância da comemoração dos 20 anos de Visibilidade Trans com a Primeira Marcha Trans no Brasil realizada em frente ao Ministério e Congresso Nacional.

Nós do Portal Tabatinga, parabenizamos a Naomy por essa grande conquista, mas principalmente, por representar o nosso estado e região na luta pelos direitos de igualdade da comunidade LGBTQI+.

Acompanhe as imagens do evento!