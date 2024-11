Na Cúpula do G20, Lula chama a atenção de países ricos no combate às mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta terça-feira (19) no segundo dia da Cúpula de Líderes do G20, que acontece no Rio de Janeiro. Falando sobre o papel dos países no combate às mudanças climáticas, o líder brasileiro chamou a atenção das nações desenvolvidas.

Já em relação ao países em desenvolvimento, Lula fez um “chamado” para que suas NDC (do inglês, Contribuição Nacionalmente Determinada), “cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa”.

“É essencial que considerem adotar metas absolutas de redução de emissão”, complementou, descrevendo a atualização da meta brasileira.

Segundo o chefe de Estado brasileiro, o principal resultado do país será fruto da redução nos índices de desmatamento — que o Brasil se propõe erradicar até 2030.

Lula chamou a atenção, porém, para o fato de que os resultados brasileiros também dependem de cooperação internacional.

“Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global”, afirmou.

Ainda falando sobre a preservação do meio ambiente, incluindo dos oceanos, o presidente criticou o negacionismo. “Na luta pela sobrevivência não há espaço para o negacionismo e a desinformação”, disse.

Fonte: CNN Brasil