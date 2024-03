MPF pede informações de órgãos de saúde sobre atendimento a indígena que morreu espancado em Manaus

O Ministério Público Federal (MPF) disse nesta sexta-feira (1º) que pediu informações aos órgãos de saúde do Amazonas sobre o atendimento a um indígena Kulina, que foi espancado e morto em Manaus, e a mulher dele, que veio para capital realizar uma cirurgia de parto cesariano.

A vítima e a mulher chegaram em Manaus no dia 1º de fevereiro e foram encaminhados direto para a maternidade Ana Braga, na Zona Leste da capital. No entanto, no dia 7, o homem, identificado como Tadeo Kulina, foi espancado e, em consequência dos ferimentos, morreu no Hospital João Lúcio, que fica na mesma avenida da maternidade onde a mulher dele estava internada.

Segundo a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, a transferência da mulher de Tadeo foi feita pela Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM). Logo após chegar a Manaus, o casal recebeu a visita de técnicos do Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI).

Os agentes, então, descobriram que o homem havia sido agredido na cabeça e chegou ao local escoltado por uma equipe da Polícia Militar, em estado grave. A vítima ainda foi levada para o centro cirúrgico da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas (FAMDDI) assinou um manifesto, pedindo que o caso seja apurado pelas autoridades.

Fonte: G1 Amazonas