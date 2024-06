MPE-AM recomenda ações preventivas contra a seca em município no interior do Amazonas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) emitiu recomendações à prefeitura de Benjamin Constant visando a adoção de medidas preventivas que possam mitigar possíveis danos da estiagem à população do município.

Para este ano, a expectativa é de que a vazante dos rios no estado será mais severa que a histórica ocorrida em 2023.

Entre as recomendações propostas pelo MPE-AM estão a convocação do gabinete de gestão institucional para discutir a ativação precoce do plano de contingência para a estiagem deste ano.

Foi solicitado também o levantamento dos preços de itens essenciais junto aos comerciantes locais, visando evitar práticas abusivas durante uma futura crise.

Outras medidas incluem campanhas de conscientização da população sobre os impactos da estiagem, incentivo fiscal aos comerciantes para estocagem de água e alimentos, ações educativas, plano de saúde e que o município assegure o fornecimento contínuo de água e merenda nas escolas durante todo o período de seca.

De acordo com o promotor de Justiça da comarca de Benjamin Constant, Alison Almeida Santos, foi dado um prazo até o dia 1º de julho para que a instituição informe as medidas adotadas.

fonte: G1 Amazonas