Morre Zagallo, craque da seleção, aos 92 anos

Mario Jorge Lobo Zagallo morreu nessa sexta-feira (5), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O Velho Lobo, como ficou conhecido, é uma verdadeira lenda do esporte brasileiro e do futebol mundial. Participou dos quatro dos cinco títulos do Brasil em Copas do Mundo.

Também foi o treinador do vice-campeonato em 1998 na França e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Em nota divulgada nas redes sociais, a família afirmou que ele era um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Um ídolo gigante.

A CBF decretou luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão. O Comitê Olímpico do Brasil também manifestou pesar em nota afirmando que ele é uma lenda do esporte e orgulho nacional, e que sua história se confunde com a da Seleção Brasileira. A morte provocou comoção de colegas, jogadores, admiradores de Zagallo nas redes sociais.

