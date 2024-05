Morre Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido

Morreu na manhã desta terça-feira (28), em Manaus, a empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso. A informação foi confirmada por familiares.

A causa da morte não foi revelada.

Djidja Cardoso tinha 32 anos. Entre 2016 e 2020, encantou os torcedores encarnados ao representar a sinhazinha da fazenda no Festival Folclórico de Parintins.

Após se aposentar da arena, passou a trabalhar ao lado da família no comando de uma rede de salão de beleza no Amazonas. Nas redes sociais, o estabelecimento informou que todas as unidades estarão fechadas nesta terça-feira “por motivo de força maior”.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens. Até o momento, o Boi Garantido não se pronunciou sobre o ocorrido.

Fonte: g1 Amazonas