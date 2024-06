Miss Tabatinga 2024 realiza linda sessão de fotos

A atual miss Tabatinga e represente oficial do Brasil na Confraternidade Amazônica, Siane da Silva Rocha, já está se preparando para participar do tradicional evento cultural realizado em Letícia no mês de julho. O evento tem como principal objetivo confraternizar e destacar as tradições culturais dos três países que fazem parte da tríplice fronteira, Brasil, Peru e Colômbia.

Um dos momentos mais esperados pelo público que prestigia o evento, é a participação das representantes de cada país.

Esse ano o Brasil tem como representante, a bela jovem de 17 anos, Siane da Silva Rocha, que vem se empenhando ao máximo em sua preparação, para mostrar todo charme, beleza, simpatia, inteligência e carisma único da mulher brasileira.

Sem dúvida o Brasil levará para essa edição da Confraternidade Amazônica, uma representante especial com traços de menina mulher cabocla, beleza genuína do nosso Amazonas.

O Festival da Confraternidade Amazônica inicia no dia 15 de julho, com a noite de abertura e noite indígena. No dia 16 é a noite brasileira, o primeiro país a levar para a Concha Acústica, a cultura, tradição, costumes e a alegria de um povo guerreiro que não foge à luta nunca.

Desde já, convidamos todos os brasileiros para apoiarmos a nossa linda Siane, que promete defender as cores do Brasil com muita garra e determinação para conquistar da tão sonhada coroa.

Acompanhem a sessão de fotos realizada pela bela senhorita Brasil 2024, Siane da Silva Rocha.

Por: Silvana Branco Branco/Portal Tabatinga