Marinha brasileira e colombiana comemoram o Dia Internacional do Marítimo

Nesta quinta-feira (27) foi comemorado o Dia Internacional do Marítimo. O evento de comemoração a data foi realizado no auditório da Biblioteca do Banco de la Republica em Letícia e que contou com a presença de autoridades civis e militares de ambos países.

Durante a cerimônia o Capitão dos Portos de Tabatinga Santos Soares, Comandante dos Portos de Letícia, Diego Armando Gonzalez e o Capitão de Fragatas de Letícia, Bernardo Silva, fizeram a entrega de certificados em reconhecimento ao trabalho dos profissionais que atuam na região de tríplice fronteira.

Em entrevista ao Portal Tabatinga, o Capitão dos Portos de Tabatinga, Santos Soares, destacou a importância dos profissionais que trabalham nos rios, tendo em vista, que os rios, são as estradas da nossa região, por onde chega por meio das embarcações, alimentos, mercadorias que abastecem o comércio, assim como o deslocamento de pessoas.

O Portal Tabatinga parabeniza a Marinha e todos os profissionais que trabalham nesse setor e que desempenham um papel fundamental na região.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga

Imagens: Silvana Castelo Branco