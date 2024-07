Mais de 1300 atletas irão participar do XXVIII JEAS no município de Benjamin Constant

Sábado (06) será realizada a cerimônia de abertura do XXVIII Jogos Estudantis do Alto Solimões (JEAS). O tradicional evento esportivo é realizado no município de Benjamin Constant e esse ano vai contar com a participação de mais de mil e trezentos atletas que irão competir em 21 modalidades esportivas.

Após 16 ano parado o JEAS retornou há três anos, com o objetivo de integrar os jovens estudantes do Alto Solimões, por meio do esporte.

As delegações já estão a caminho do município sede, para representarem os seus municípios, e a expectativa é grande.

Uma das maiores delegações é a do município de Santo Antônio do Iça, com mais ou menos 140 atletas.

O Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Benjamin Constante, Waldercley de Freitas Bezerra, mais conhecido como Agulha, falou com o portal Tabatinga sobre o evento:

“ Estamos no terceiro ano consecutivo realizando o JEAS, por uma determinação do prefeito David Bermeguy, após o evento ter ficado parado por 16 anos. Temos uma grande equipe composta por mais de duzentas pessoas, que estão trabalhando com muito afinco, para que o evento seja realizado com excelência”.

Em cada edição a prefeitura Municipal de Benjamin Constant, mobiliza os estudantes da cidade para ilustrarem ideias de mascote para representar o evento. Esse ano o desenho vencedor foi da aluna Clara Beatriz, do 7°A, da Escola Graziela, que desenhou o “Riozinho Solimões. ”

O mascote é inspirado no Rio Solimões, simbolizando a união e vitalidade que o nosso rio traz para todos os municípios que participam do JEAS.

O corpo ondulante representa o fluxo da água, fonte de vida para todos, a cor marrom é a cor predominante do rio, o chapéu de palha é homenagem aos ribeirinhos que têm tradição e conexão forte com o rio, o cinto de folhagem, representa a nossa rica floresta amazônica, a tocha representa os jogos estudantis e como o Rio Solimões conecta todo que nele vive, conscientizando sobre a importância de preservamos o meio ambiente.

O tradicional evento de abertura, acontece nesse sábado (6) no Ginásio João Corrêa de Oliveira a partir das 17h.

Parabéns Benjamin Constant, por realizar esse importante evento esportivo que oportuniza e destaca os jovens talentos da nossa região.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga