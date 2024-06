Liga tabatiguense de e-sports vai realizar Mega Evento Gamer em agosto

O advogado @willian_bergman e a Liga Tabatinguense de E-Sports realizaram a oficialização da LTESP e do TBT tecnogame ( mega evento gamer e geek previsto para agosto) numa reunião que contou com a participação de 18 guildas e cerca de 150 players do Município de Tabatinga-AM.

“Este evento é um marco para a juventude tabatiguense, pois ele representa um avanço no reconhecimento dos esportes eletrônicos, que pode possibilitar a participação dos nossos jovens em eventos nacionais e internacionais a partir dessa iniciativa.” Disse Bergman.

A Liga Tabatinguense de E-sports tem como objetivo, alem de fomentar as diversas modalidades eletrônicas, cultura geek, pop e gamer, regulamentar a pratica entre nossas crianças e jovens, a fim de que nao seja uma pratica prejudicial.

