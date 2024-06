Justiça do Amazonas condena a mais de 28 anos de prisão caseiro que matou adolescente que estava colhendo rambutã

A Sentença Condenatória foi proferida no dia 24 de junho de 2024, durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Tabatinga/AM.

O caseiro WILLIAN MURAYARI ARMAS, de 48 anos de idade, colombiano, natural de Porto Narino, foi condenado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tabatinga, Edson Rosas Neto, a 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, após o Conselho de Sentença reconhecer a prática de homicídio qualificado consumado e dois tentados.

Uma das vítimas, de 13 anos à época, estava colhendo uma fruta conhecida como rambutã com outros dois adolescentes em um sítio da cidade quando foi alvejado e morto pelo acusado que utilizou uma arma de fogo tipo espingarda.

O crime ocorreu no dia 21 de janeiro de 2020 e chocou a cidade de Tabatinga/AM pela crueldade. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Tabatinga. A Justiça do Amazonas determinou sua remoção imediata para uma Unidade Prisional em Manaus/AM.

O autor foi posto liberdade em janeiro de 2022, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, todavia não obedeceu as determinações judiciais e se evadiu.

Agora, condenado pela Justiça do Amazonas, o criminoso encontra-se foragido, com MANDADO DE PRISÃO em aberto sendo procurado pela Interpol.

