Justiça determina que UEA resguarde vaga de ‘Pequeno Gênio’ de 10 anos aprovado em vestibular para Matemática

A Justiça do Amazonas determinou que a a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) resguarde a vaga no curso de Licenciatura em Matemática para o estudante Luan Gabriel Aguiar Gama, de apenas 10 anos, que foi aprovado no vestibular.

Ele ficou famoso após participar do quadro “Pequenos Gênios”, no Domingão do Huck, onde realizou cálculos matemáticos e resolveu questões de conhecimentos gerais, como de Geografia.

Assinada pelo juiz Marcelo Vieira, a decisão determinou, em regime de plantão, além do resguardo da vaga, que o Estado proceda a realização de um exame de avanço escolar no prazo de 45 dias para Luan.

Luan tem 10 anos e prestou vestibular pela primeira vez para testar seus conhecimentos. O feito resultou na aprovação no curso.

Luan conseguiu alcançar 41,6 pontos na primeira fase do certame e 50,72 na segunda. Com isso, ele ficou na 13ª colocação da classificação final dos aprovados, com uma nota final de 46,19.

Nas redes sociais, o menino comemorou a aprovação.