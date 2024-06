Junho mês do orgulho LGBTQI+

O mês de junho é o mês do orgulho LGBTQI+, celebrado mundialmente em junho para honrar o levante de Stonewall, que ocorreu em junho de 1969 e é considerado um marco importante no movimento pelos direitos LGBTQI+.

Durante este mês, a comunidade LGBTQI+ e seus aliados organizam desfiles, eventos culturais, debates e atividades para aumentar a visibilidade, promover a igualdade e combater a discriminação.

É uma oportunidade para celebrar as conquistas da comunidade LGBT+, ao mesmo tempo em que se destaca a importância contínua da luta por inclusão e pelos direitos iguais.

A sigla “LGBT” representa lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgênero, enquanto o “qi+” inclui pessoas queer e intersexuais, entre outros.

É uma oportunidade para aprender, demonstrar solidariedade e celebrar a diversidade.

Na tríplice fronteira não é diferente, cada vez mais o movimento tem conquistado força e grandes conquistas foram alcançadas para a comunidade.

Aqui em Tabatinga destacamos uma das líderes do movimento, Naomy Fontinelli, ela é Ativista da Aliança Nacional há 4 anos, ela também se destaca nas redes como Apresentadora e Digital Influencer e é a atual representante no seguimento trans e travestis como coordenadora no Amazonas, especialista em direito LGBTQI+ e Estudante de Saúde.

Naomy participa de encontros a nível nacional representando o Amazonas, evidenciando a luta e a representatividade da comunidade LGBTQI+ da nossa região.

Parabéns Naomy e todos os lideres da comunidade LGBTQI+ do nosso município, pela luta que tem sido crucial para derrubar preconceitos, combater a descriminação e promover a aceitação da diversidade em nossa sociedade.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga