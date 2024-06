Judô: Brasil ganha mais duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris

A Federação Internacional de Judô realocou as cotas de participação para os Jogos Olímpicos de Paris. Com isso, a Confederação Brasileira de Judô anunciou que a seleção olímpica contará agora com mais dois judocas: a paranaense Natasha Ferreira, da categoria 48 kg, e Ketleyn Quadros, 63 kg. A equipe terá representação em 13 das 14 categorias individuais.

Vôlei

24 jogadores forem inscritos pela Confederação Brasileira de Vôlei no naipe masculino para os Jogos de Paris. A lista não garante a convocação definitiva, que só sairá após o término da Liga das Nações. Dos 25, apenas 13 jogadores estarão presentes nos Jogos Olímpicos.

Halterofilismo paralímpico

Na Copa do Mundo de Halterofilismo em Tbilisi, na Geórgia, a atleta paralímpica Mariana D’Andrea foi campeã na categoria até 73 kg. Ela levantou 145 kg, o novo recorde das Américas.

Fonte: Radio Agência