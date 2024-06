Jovem Aprendiz Atalaiense gera oportunidades inserindo estudantes no mercado de trabalho

A inserção de jovens no mercado de trabalho é uma das missões principais do Jovem Aprendiz Atalaiense, programa idealizado pela prefeitura do município de Atalaia do Norte que na segunda-feira (24/06), empossou 97 jovens do ensino médio, técnico e superior de Atalaia do Norte.

Os estudantes foram selecionados após Processo Seletivo Simplificado (PSS) que avaliou – por meio de comissão especial – documentação, histórico escolar, além de realizar entrevista com os candidatos, seguindo o edital 001/2024/PMATN, previamente divulgado.

Os jovens irão cumprir uma carga horária de 6 horas (enfermagem, fisioterapia e técnico em enfermagem) e 4 horas (demais áreas) diárias, totalizando 30 e 20 horas semanais, respectivamente.

A remuneração dos estagiários é de 75% (30 horas) e de 50% (20 horas) do salário mínimo nacional vigente.

Os estagiários convocados, que têm um contrato de 12 meses, serão distribuídos conforme a necessidade das secretarias municipais e em conformidade com as áreas que estudam, que é o caso dos estudantes dos níveis técnico e superior. Em caso de desistência, desligamento ou qualquer irregularidade, um estudante suplente do cadastro reserva do PSS pode ser convocado pela comissão a qualquer momento.

Denis Paiva, prefeito de Atalaia do Norte e idealizador do programa Jovem Aprendiz Atalaiense, conta com entusiasmo como é importante dar a primeira oportunidade a jovens.

“Construir um novo futuro para os nossos jovens, que por muitas vezes não têm oportunidade durante esta fase tão importante da vida, é mais que necessário. Agora estamos dando oportunidade a 97 jovens estudantes que vão aprender, na prática, a responsabilidade e a realizar diversos trabalhos.

Me sinto feliz em poder dar esse impulso, por meio de nossa gestão, na vida de cada um”, enfatizou Paiva.

Por: Matheus Tenazor