Jiu-Jitsu: alunos de projeto da PMAM são destaques em Campeonato Brasileiro

Dois atletas infanto-juvenis, que participam do Projeto Suçuarana da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) destacaram-se durante o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, nos dias 22 e 23 de junho. A competição foi realizada na cidade de Barueri, em São Paulo.

O instrutor de lutas e incentivador do projeto, cabo PM David Alan, ressalta que os jovens Pâmela Jussara e Jadson Laynon, ambos de 13 anos, esforçaram-se e conquistaram medalha de prata em suas categorias.

O Projeto Suçuarana, por meio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), conta atualmente com 80 alunos e age de maneira atuante nas comunidades. O objetivo é reduzir os efeitos das mazelas na sociedade, como drogas e violência, tendo como ferramenta a filosofia da arte marcial e usando os conceitos de hierarquia e disciplina, para ensinar valores morais aos alunos participantes.

O cabo PM destacou o apoio do Alto Comando da PMAM, pela oportunidade de, através do projeto, desenvolver trabalho de excelência na formação de talentos no esporte.

Depois do Campeonato Brasileiro, a equipe inicia a preparação para a disputa do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, que ocorrerá em dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, também no estado de São Paulo.

