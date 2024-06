Item 2: Conheça os levantadores de toadas de Caprichoso e Garantido que cantam o ritmo do Festival de Parintins

Com vozes fortes e tão características. É assim que os levantadores de toadas do Caprichoso, Patrick Araújo, e do Garantido, Sebastião Junior, apresentam seus talentos para cantar o ritmo e a história do Festival Folclórico de Parintins. Ao g1, eles falaram da paixão como torcedores e o desempenho de seus papéis na realização do espetáculo.

A disputa, que acontece no “Bumbódromo”, na Ilha Tupinambarana, conta com 21 itens oficiais de cada boi-bumbá. Entre eles, o item 2, defendido tanto por Patrick quanto por Sebastião, é o responsável por cantar as toadas, interpretando-as da melhor forma para garantir as pontuações e agitar a torcida na arquibancada.

Defendendo o Boi Bumbá Caprichoso, uma voz jovem de 24 anos. Patrick Araújo é músico, multi-instrumentista e responde pelo item de número dois do bumbá azul e branco desde 2021. O levantador de toadas é natural de Juruti, no estado do Pará. Já cantou em vários palcos do Brasil e se considera um artista em constante aprendizado.

Sebastião Junior dá voz as toadas do Boi Garantido há 14 anos. Com 37 anos de idade, ele declara o amor ao boi da nação vermelha e branca e, apesar da experiência, ele é sincero ao dizer que se preocupa com sua ferramenta de trabalho. Uma responsabilidade que virou identidade.

