Item 12: Caprichoso e Garantido ‘invocam’ espíritos da floresta através dos pajés

Curandeiro, xamã, sacerdote e ponto de equilíbrio das aldeias. Esse é o pajé, figura que transita entre os mundos físico e espiritual e que “invoca” os espíritos da floresta durante as apresentações de Caprichoso e Garantido no Festival Folclórico de Parintins.

A disputa, que acontece no “Bumbódromo”, na Ilha Tupinambarana, conta com 21 itens oficiais de cada boi-bumbá. Entre eles, o item 12, defendido tanto por Adriano Paketá, do Garantido, e Erick Beltrão, do Caprichoso, considerado o ser místico que conduz um dos pontos altos de cada apresentação dos bumbás: o ritual indígena.

Durante cada apresentação, cada pajé é avaliado pela expressão corporal e facial, movimentos harmônicos, domínio de espaço cênico, além de indumentária, originalidade, expressão, segurança, domínio de arena, encenação e coreografia.

Adriano Paketá é pajé do Boi Garantido há cinco anos e conta que a originalidade do item precisa ser fidedigna à etnia escolhida para ser representada na arena.

“A preparação propriamente dita começa a partir do momento que o boi seleciona as toadas. A partir daí nós começamos a trabalhar a temática coreográfica que vai ser apresentada dentro de cada ritual, de cada momento na arena”, contou.

Erick Beltrão defende o item há quatro anos. No entanto, contou que nos dois primeiros enfrentou a pandemia da Covid-19, o que impossibilitou a realização do festival. Nascido do lado “azulado” da ilha de Parintins, Erick tem como missão dar voz e vez para o povo indígena.

“O Caprichoso faz parte da minha vida. O Caprichoso é minha vida, na verdade. Então isso não tem como explicar, é sentir. Ser Caprichoso e o sentimento de ser caprichoso é amor, ser Caprichoso é tudo aquilo de bom. O que a vida me proporcionou”, finalizou.

Fonte: G1 Amazonas