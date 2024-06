Item 10: conheça os artistas do Caprichoso e Garantido que dão vida aos bois

Símbolo da manifestação popular, razão de ser do Festival de Parintins e amor de uma nação, o boi-bumbá é o astro maior dos espetáculos de Caprichoso e Garantido. Chamados de “tripa do boi”, Alexandre Azevedo e Denildo Piçanã são os artistas que dão vida ao item 10 e defendem o quesito boi-bumbá dentro da arena do Bumbódromo.

Tradicionalmente, os artistas são responsáveis pela confecção e evolução do bumbá durante as apresentações. O item é julgado pela coreografia, leveza, geometria e movimentos de um boi real.

Em entrevista à Rede Amazônica, os defensores do item, Alexandre Azevedo e Denilson Piçanã, “tripas do bois” Caprichoso e Garantido, respectivamente, explicaram como desenvolvem a coreografia para evolução na arena e também o trabalho de produção para criar a indumentária usada no espetáculo.

Representante do item 10 desde 2017, Alexandre Azevedo dá continuidade a um legado familiar, passado de pai para filho. O artista é filho do saudoso Marcos Azevedo, conhecido como “Markinho”, ícone do Boi Caprichoso, que defendeu o mesmo item por quase trinta anos, e faleceu em dezembro de 2023.

A alma do Boi Garantido é Denilson Piçanã, também conhecido como o “mago da evolução” entre a galera vermelha e branca. O artista conta que desde os sete anos de idade brinca no boi da baixa do São José.

Anualmente, o artista produz 15 bois de pano que serão usados durante o Festival de Parintins. Cada um deles pesa em média 15 quilos e segundo Piçanã, são adornados de amor em cada detalhe.

