Isabelle Nogueira representa uirapuru em última noite do Festival de Parintins 2024

A cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, representou a ave uirapuru durante sua evolução no Bumbódromo de Parintins, na última noite da 57ª edição do Festival Folclórico, neste domingo (30). Durante a apresentação da defensora do item 9, a indumentária apresentou problemas.

A ex-BBB surgiu na arena em meio ao canto caracterísrico do uirapuru, uma ave majestosa da fauna amazônica. Na apresentação, o Garantido mostrou que o cantar do pássaro é tão singular, que faz o imaginário popular fluir, além de se tornar trilha sonora para as histórias criadas em meio a floresta.

Logo no início da apresentação, a cabeça da pássaro, parte da vestimenta de Isabelle, que deveria fechar, apresentou problemas e ficou aberta.

A manauara seguiu com a evolução do item 9, que representa a moça bonita e guerreira dentro da história do boi. Assim como os outros 20 itens oficiais, a apresentação é avaliada pelos jurados.

Nas noites anteriores, Isabelle Nogueira também se transformou em animais típicos da região amazônica, sendo eles, uma onça pintada, na primeira noite, e um gavião, no segundo dia de apresentação do Garantido no Festival de Parintins 2024.

