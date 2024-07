Investigação do Ministério Público do AM leva à prisão grupo que fraudou licitações em unidade de saúde

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deflagrou a operação “Jogo Marcado”, que levou a prisão de grupo criminoso que fraudava licitações na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, localizada na Avenida Camapuã, Novo Aleixo. Ao todo, três pessoas foram presas, sendo elas, a diretora da UPA, a gerente financeira e um empresário.

Os mandados de prisões foram cumpridos em Manaus e Curitiba, na manhã desta quarta-feira (3). A operação foi desencadeada com o apoio do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Polícia Civil.

Durante a investigação, foi identificado um grupo de pessoas da mesma família que possuía seis empresas. Entre 2023 e maio deste ano, as empresas já tinham assinado mais de 40 contratos com a UPA, todos com dispensa de licitação, que permite contratações diretas sem o processo completo de licitação.

Ainda conforme o promotor do MPAM, Ednaldo Medeiros, as empresas simulavam propostas de preços, mesmo sendo do mesmo grupo familiar, caracterizando assim um esquema de “cartas marcadas”.

Nesta quarta-feira, foram cumpridos 22 mandados, incluindo três de prisão temporária e 17 de busca e apreensão, nos endereços dos suspeitos.

Um dos alvos da investigação estava em Curitiba e a operação contou com a colaboração do Ministério Público do Paraná.

Além das prisões, também foram apreendidos tablets, computadores, celulares e documentos de licitação, tanto nas casas dos suspeitos quanto na UPA.

O grupo vai responder por fraude a licitação, corrida ao ativa e passiva e associação criminosa.

Fonte: G1 Amazonas