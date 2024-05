Inscrições para o Enem começam hoje

A partir desta segunda-feira, estão abertas as inscrições para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano. As provas serão aplicadas em dois domingos seguidos: 3 e 10 de novembro.

Os candidatos interessados devem acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), e se inscrever até o dia 7 de junho. Mas para os gaúchos, que enfrentam os impactos das enchentes, o Ministério da Educação avalia a ampliação do prazo. Independentemente disso, eles já podem fazer as inscrições a partir desta segunda.

Além disso, o MEC garantiu que os inscritos do Rio Grande do Sul estão isentos da taxa de inscrição, que é de R$ 85.

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior, no Brasil, tanto em universidades públicas, quanto em particulares.

No primeiro domingo do ENEM, serão aplicadas, por cinco horas e meia, as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

No domingo seguinte, vai ser a vez dos conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, e cinco horas de prova.

Fonte: Radio Agência